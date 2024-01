Paiva critica lideranças do Bahia e revela intromissão no seu trabalho | A TARDE

Primeiro treinador do Bahia após o clube ser adquirido pelo Grupo City, Renato Paiva segue repercutindo os seus momentos no futebol brasileiro. Em entrevista ao jornal português 'O Jogo', ele contou o que o motivou a pedir demissão no início do segundo turno do Brasileirão, denunciando uma “intromissão” de outros departamentos no seu trabalho e uma relação ruim com o “diretor de performance”, sem citar nomes.

“Colocaram uma pessoa na liderança do departamento de performance que não estava em sintonia conosco. A partir de determinada altura, essa pessoa entrou em conflito permanente com o nosso preparador físico, houve um desconforto muito grande”, disse Paiva.

O treinador também revelou mágoas com o diretor de futebol Carlos Santoro e o CEO do Bahia, Raul Aguirre. “Não gostei do silêncio da estrutura do Bahia em relação à contestação externa que me foi feita. Comecei a sentir que as pessoas, o diretor esportivo, o CEO, etc, não defendiam o treinador quando este era atacado”.

Na sequência, ele revelou que cobrou um posicionamento público do Bahia após viralizar uma montagem feita por uma torcida organizada em que ele aparece com orelhas de burro. “Também não gostei que a direção ignorasse o comunicado da claque do clube em que sugeriam o meu despendimento e colocaram uma fotografia minha com orelhas de burro. Foi-me dito que em termos públicos não iria haver nenhuma posição do clube, o que me magoou profundamente”, falou.

Renato Paiva seguiu com críticas à diretoria do Bahia e ainda indicou que outros departamentos se intrometeram no trabalho da comissão técnica, além de criticar algumas contratações para a temporada.

“Não deveria ter sido tão democrático com algumas contratações. Também não deveria ter sido tão democrático e abrir a porta à intromissão de alguns departamentos em zonas que era em exclusivo do equipe técnica. Por ter sido muito permissivo e tentar puxar todos os departamentos para junto de nós, acabei por pagar essa fatura, e bem alta. Hoje teria sido mais inflexível”, contou.

Apesar de relatar mágoas com a diretoria, Renato Paiva elogiou o elenco do Bahia. “Nunca tive um grupo como o do Bahia. A reação dos jogadores foi carregada de dramatismo, de emoção, muitos choraram”, disse.

A reportagem do Portal A TARDE questionou o Bahia sobre as afirmações do ex-treinador, mas o clube preferiu não comentar.