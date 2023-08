Paiva fala sobre falta de gols: "Não fizemos gols em 17 finalizações"

O Bahia perdeu por 3 a 0 para o líder Botafogo, no último domingo, em jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em coletiva, o técnico Renato Paiva classificou o jogo como "ingrato", enalteceu a postura da equipe no estádio Nilton Santos e reclamou das chances desperdiçadas.

"Até um jogo ingrato, uma boa exibição da minha equipe, vou repetir, uma boa exibição da minha equipe. Perde de 3 a 0 com 17 finalizações contra oito do adversário. Não tem outra forma de definir, vitória da eficácia. Fomos propositivos, fomos pressionantes, passamos muito tempo no campo defensivo do Botafogo", iniciou.

"Curiosamente, os três gols do Botafogo são erros nossos. Nossas oportunidades foram criadas por nós. Primeiro gol, o corte do Vitor fica curto, e, a partir daí, ficamos desequilibrados. Segundo gol é uma bola que o Marcos bate, longa, e por isso é que muita gente me pergunta sobre as saídas de trás apoiadas, que é um risco, e agora, quem me pergunta, é por isso que não gosto das bolas para cima, longas. Zagueiros ganham essa bola, e estamos com a equipe aberta, não gosto dessas bolas. Depois, o escanteio, gol infantil de nossa parte", comentou Paiva.

Para o treinador português, o adversário se mostra eficaz dentro de casa, onde tem 100% de aproveitamento como mandante. Ele ressaltou a quantidade de finalizações do Bahia. Foram 17 ao todo.

"De fato, aquilo que fica, quem viu o jogo, recebi um monte de mensagens perguntando como perdi por 3 a 0. Agora, este Botafogo, muito competitivo, é uma equipe muito eficaz, que não precisa de muitas oportunidades para fazer gol, e nós precisamos de muitas oportunidades, essa é que a grande verdade. Como tenho que analisar, não o placar, a história do jogo, acho que é evidente que fizemos um bom jogo, em especial na primeira parte, com volume. Não sei quantas equipes fizeram isso aqui no Nilton Santos. Eficácia, fazer gols, não há vitórias morais. Portanto, o Botafogo fez três, e não fizemos gols em 17 finalizações" completou

O meia Cauly saiu da partida por conta de dores no joelho. O treinador Tricolor relembrou a situação que o Kayky se lesionou gravemente no gramado sintético da Ligga Arena, contra o Athletico.

"Além de tudo isso, dessa negatividade de não fazer gols, há também a questão das lesões. Lesão traumática, que não seja nada grave! Mas, de fato, é verdade que o Cauly tem sido muito importante para a nossa manobra ofensiva, criador, finalizador. Foi pena o que aconteceu. No sintético, contra o Athletico, lesão do Kayky. Hoje, em outro campo sintético, possível lesão de joelho Cauly, uma pena, mas é o que é. Vamos nos reerguer e contamos com o apoio dos nossos torcedores", disse.



O Tricolor volta a campo em confronto direto contra o Vasco, no próximo domingo, 3, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Brasileirão. A equipe segue na 16ª posição, com 21 pontos somados.