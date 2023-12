Palmeiras prepara nova investida por Cauly; saiba valores | A TARDE

O Esporte Clube Bahia enfrenta um embate firme com o Palmeiras, que persiste no interesse pela contratação do destaque Cauly. Após uma primeira oferta de 4,5 milhões de euros (R$ 24 milhões) não avançar, o clube paulista busca uma nova abordagem para adquirir o meio-campista de 28 anos.

Não se descarta a possibilidade de o Verdão oferecer jogadores que não estão nos planos de Abel Ferreira, mas o Bahia ainda não recebeu uma proposta desse tipo e promete não facilitar. As negociações seguem para viabilizar a transferência do atleta.

Cauly é o protagonista do Bahia e teve um papel crucial na permanência da equipe na elite do Brasileirão, contribuindo com quatro gols e oito assistências ao longo da competição.

Nas últimas duas vitórias sobre Corinthians e Atlético-MG, ele marcou dois gols e deu uma assistência, mostrando seu valor em momentos cruciais.

Esse desempenho fez com que o jogador construísse uma forte ligação com o clube baiano. O Bahia já comunicou aos representantes do jogador o interesse em acionar uma cláusula contratual para estender seu contrato até o final de 2027, demonstrando o desejo de mantê-lo por mais tempo.

Natural de Porto Seguro (BA), Cauly começou sua carreira no Colônia, da Alemanha, e passou pelo futebol búlgaro em 2019, atuando pelo Ludogorets por cerca de quatro anos. Sua passagem pelo Bahia marca sua estreia no futebol brasileiro.

Enquanto o Palmeiras assegurou a contratação do volante Aníbal Moreno, do Racing, da Argentina, Cauly e Caio Alexandre, do Fortaleza, são os próximos alvos nesta janela de transferências.

No caso de Caio, porém, o Palmeiras ainda não avançou nas discussões financeiras, mantendo-se em espera. O clube paulista busca reforçar o ataque e manter os principais titulares para a temporada de 2024.

O Bahia se mantém firme diante do interesse do Palmeiras e está determinado a preservar seus principais jogadores, reafirmando seu compromisso com a formação de um elenco competitivo para os desafios futuros.