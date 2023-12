Palmeiras pronto para desembolsar R$ 24 Milhões por Cauly | A TARDE

Em busca de reforços para a próxima temporada, o Palmeiras mira o talentoso meio-campista Cauly, do Bahia, porém, esbarra na resistência do clube baiano. Os contatos iniciais indicam uma oferta de 4,5 milhões de euros (R$ 23,8 milhões), mas o Tricolor não parece disposto a negociar por esse valor.

O jogador de 28 anos, proveniente do futebol europeu, se destacou como peça-chave no Bahia, com um contrato que se estende até 2026. Seus feitos recentes, incluindo gols e assistências decisivas que garantiram a permanência do clube na Série A, chamaram a atenção do Verdão, que busca reforçar seu elenco após o término do Brasileirão.

Cauly, oriundo do Colônia e com passagem pelo Ludogorets, desembarcou no Brasil como um desconhecido, mas rapidamente se estabeleceu como um dos principais armadores do cenário nacional, com quatro gols e oito assistências no último campeonato.

Enquanto o Palmeiras concretiza a chegada do volante Aníbal Moreno e almeja Caio Alexandre, do Fortaleza, o impasse com o Bahia promete esquentar o mercado da bola, alimentando a expectativa dos torcedores alviverdes para a montagem do elenco de 2024.