Participante do BBB prevê Bahia campeão brasileiro de 2024; saiba quem | A TARDE

A 24ª edição do Big Brother Brasil está prestes a começar e o assunto já é um dos mais comentados nas redes sociais. Os participantes do programa começaram a ser divulgados nesta sexta-feira, 5, e um dos primeiros confirmados foi MC Bin Laden, cantor de funk que é declaradamente torcedor do Santos, que foi rebaixado para a Segunda Divisão, ‘salvando’ o Bahia do descenso. Mas o que o cantor tem a ver com o Esquadrão?

Em meio a esse período de especulações do mercado de transferências, MC Bin Laden se surpreendeu com a agressividade que o Tricolor baiano tem demonstrado no mercado de transferências, tendo seu nome ligado a grandes jogadores durante o período.

Na última quarta-feira, 3, após os veículos de comunicação confirmarem as contratações de Éverton Ribeiro e Jean Lucas como novos reforços do Bahia para a temporada 2024, e as especulações de Caio Alexandre, do Fortaleza, Carlos Vinícius, do Fulham, da Inglaterra, e Iago Borduchi, do Augsburg, da Alemanha, ganharem força, o funkeiro publicou em suas redes sociais uma previsão para o Brasileirão de 2024: “Anota aí Bahia campeão do Brasileirão de 2024”.

Anota aí Bahia campeão do Brasileirão de 2024 — MC BIN LADEN (@mcbinladen) January 3, 2024

Após a confirmação de Bin Laden na edição de 2024 do BBB, a torcida do Bahia declarou apoio ao MC por conta desta previsão.

Confira:

É dever de todo tricolor torcer pro Mc BIN LADEN nesse BBB#AviaoNao https://t.co/hl8IeDhWnG pic.twitter.com/oFCMrFX8it — bellintanner 🇳🇱 (@tricolordaco) January 5, 2024