Pelas redes sociais, lateral-direito Railan se despede do Vitória | A TARDE

O lateral-direito Railan não permanecerá no Vitória para a temporada 2024. Na noite desta terça-feira, 26, o defensor publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais. Ele agradeceu ao clube pela oportunidade e aos torcedores rubro-negros.

Quero aqui agradecer primeiramente ao grande Deus que me proporcionou viver esse momento histórico nesse grande clube. Agradeço a toda diretoria, elenco e funcionários. A bíblia diz: "O final das coisas é melhor do que o inicio" Meu muito obrigado nação rubro negra!", publicou Railan.

Soteropolitano, Railan Reis Ferreira tem 23 anos e é formado no Jacuipense. Ainda na base, teve passagem pelo Bahia. Após se profissionalizar no Jacupa em 2020, ele foi emprestado ao Vila Nova-GO, em 2022.

Railan chegou a Toca do Leão em janeiro. Com o manto vermelho e preto realizou 40 partidas, sendo titular em seis no Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, e outras 15 vezes no time campeão brasileiro da Série B.