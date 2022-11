Pelo acesso, Bahia encara 'jogo mais importante do ano' contra o CRB

Após uma temporada intensa do início ao fim, o dia da decisão finalmente chegou. O Bahia enfrenta o CRB hoje, às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, para a partida mais importante do ano, uma espécie de final em que tem posição privilegiada.

Na terceira colocação, com 59 pontos, a equipe comandada por Eduardo Barroca depende apenas do seu próprio desempenho para conquistar o acesso. Se ganhar, garante lugar na Série A em 2023 sem qualquer preocupação com outros resultados.

Um tempero a mais é que o Tricolor pode quebrar uma sina de não subir imediatamente após o rebaixamento em todas as vezes que frequentou a Série B. Tudo indica que isso vai acontecer. A tabela favorece a equipe baiana por conta do confronto direto entre Ituano e Vasco, os seus concorrentes, e dos pontos e saldo de gols a favor, além do fator principal: a estrela do Bahia.

As dificuldades no percurso tornam a trajetória uma verdadeira epopeia. Porém, o torcedor sabe que as pedras no caminho não apagam o brilho do Esquadrão de Aço e o grito final de alegria e comemoração nesses momentos.

Mais um, Bahia

Foi assim, com emoção, em 2016, quando o tricolor conseguiu subir após uma campanha marcada por altos e baixos. Chegou a perder na rodada final, mas o caminho do acesso já estava trilhado e a combinação de resultados garantiu a alegria da torcida.

Antes, na campanha da Série B de 2010, o time oscilou muito ao longo da temporada, trocou de treinador e teve derrotas difíceis em casa. Um dos jogos essenciais naquele ano foi o triunfo contra o Sport na Ilha do Retiro. O Tricolor estava com nove desfalques, precisava vencer o Rubro-Negro, que vinha há 12 jogos invicto, e quebrou essa sequência, garantindo um 2 a 1 em Recife.

Essa história de superação já se repetiu tantas vezes porque o time, inegavelmente, tem estrela. Na Taça da Prata em 1981, na luta para chegar ao primeiro escalão do futebol brasileiro, depois de perder por 4 a 0 para o Santa Cruz, precisou vencer por cinco gols de diferença e goleou a equipe pernambucana por 5 a 0.

O gol de Raudinei nos acréscimos, na final do Campeonato Baiano de 1994, é outro exemplo emblemático. O título chegou no último momento dos pés de um jogador que saiu do banco de reservas para entrar para a história do Bahia.

Na final da Taça Brasil de 1959, quando o Bahia teve pela frente o Santos de Pelé, conquistou o título sem se intimidar com o favoritismo da equipe paulista. Em 1988, não foi diferente, com as viradas inesquecíveis na semifinal e na final, fundamentais para vencer o Campeonato Brasileiro.

A situação de hoje é mais tranquila para a equipe baiana. O Esquadrão de Aço enfrenta um CRB que não disputa mais nada, nem pode subir, nem corre o risco do rebaixamento. O jogo, porém, é no campo adversário e não deve ser fácil.

Em partidas históricas e em todas as campanhas em que conquistou o acesso, o Tricolor enfrentou diversos contratempos no caminho. A estrela, no entanto, brilhou mais forte. Hoje o Bahia entra em campo com força máxima, com a presença dos seus principais jogadores, a confiança necessária e, de longe, de perto e nas arquibancadas, milhões de torcedores vibrando para o grande momento chegar.

FICHA TÉCNICA:

​CRB x Bahia - 38ª rodada do Brasileirão da Série B

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), às 18h30

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos e Thiaggo Americano Labes (ambos SC)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

CRB - Vitor Caetano, Reginaldo, Wellington Carvalho, Matheus Mega e Guilherme Lopes; Yago, Juninho Valoura e Bruninho; Maycon Douglas, Gabriel Conceição e Emerson Negueba. Técnico: Daniel Barboza

Bahia - Mateus Claus, André, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni, Daniel e Ricardo Goulart; Davó e Jacaré. Técnico: Eduardo Barroca