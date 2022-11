"Perto de R$ 300 milhões", diz Bellintani sobre receita no Bahia

O Bahia terá o rumo definido financeiro e estrutural do clube definido a partir do dia 3 de dezembro, quando acontece a votação de sócios para a aprovação do projeto do Grupo City na Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Tricolor. Mas nesta semana, o presidente Guilherme Bellintani já deu detalhes do "novo" Bahia que virá para o futuro.

De acordo com o dirigente, o Esquadrão chegará próxima a uma receita anual de R$ 300 milhões. Destacando a tendência e valorização da marca do clube.

"Nossa camisa, que vale entre R$ 10 milhões e R$ 15 milhões, pode pelo menos dobrar. Isso tudo acrescenta receita. A tendência é de chegar perto de R$ 300 milhões”, disse Bellintani em entrevista ao jornal Valor Econômico.

O orçamento previsto também inclui as cotas da Série A em 2023, já que o clube baiano garantiu o acesso à elite do futebol brasileiro nesta temporada.

O presidente ainda projetou a nova realidade competitiva do Bahia com a inclusão do projeto junto ao Grupo City, que comprará 90% da SAF do Tricolor, além de fazer um investimento de R$ 1 bilhão.

”A tendência é que comece três ou quatro anos a ocupar lugares na tabela onde a gente tinha dificuldade de chegar. E digo isso principalmente sobre os primeiros lugares da tabela do Campeonato Brasileiro”, pontuou.