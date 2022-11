Perto de virar SAF, Bahia tem 15 jogadores em fim de contrato

Após o acesso para a elite do futebol brasileiro, conquistado no último domingo, e a proximidade de ter o seu futebol comandado pelo Grupo City, através da aquisição de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o torcedor do Bahia se pergunta qual elenco vai começar a próxima temporada com a camisa do seu time.

Alguns jogadores terminam seu vínculo com a equipe ainda em 2022. Os laterais Marcinho e Luiz Henrique, os zagueiros Luiz Otávio, Ignácio, Didi e Gabriel Noga, os meias Ricardo Goulart, Lucas Mugni, Patrick de Lucca e Emerson Santos, e atacantes Rodallega, Matheus Davó, Ytalo, Raí e Igor Torres.

Por outro os goleiros Mateus Clauss (Dez/2023), Dênis Júnior (Dez/2023) e Matheus Teixeira (Dez/2024); Os laterais Borel (Dez/2024), André (Set/2027) e Matheus Bahia (Dez/2026); os zagueiros Zé Vitor (Dez/2023) e Gabriel Xavier (Dez/2025); os meias Daniel (Dez/2023), Rezende (Dez/2023), Lucas Falcão (Dez/2023), Miquéias (Jun/2024) e Marco Antônio (Dez/2024) e os atacante Vitor Jacaré (Dez/2023), Copete (Dez/2023) e Caio Vidal (Jun/2023).

Os próximos passos sobre a utilização dos jogadores para a próxima temporada, incluindo os que possuem contrato e a possibilidade de renovação, devem passar pela avaliação do grupo City.