Perto do acesso, Claus diz que "é importante manter o equilíbrio"

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 26, o goleiro Mateus Claus falou sobre a expectativa para o jogo decisivo do Bahia, que acontece nesta sexta-feira, 28. O atleta garantiu que o elenco vem se preparando há muito tempo para esse momento, e que o grupo sabe que a partida não será fácil, apesar do Guarani não almejar mais nada no campeonato.

Ao ser questionado sobre como tem sido a preparação para este duelo e como fazer para não deixar a ansiedade da torcida atrapalhar o desempenho do time dentro de campo, o goleiro reforçou a importância de manter o equilíbrio mental.

"Nesse momento, a gente tem que ter equilíbrio, então estamos trabalhando isso até fora de campo com a psicóloga do clube, fazendo um trabalho específico. Acho que está sendo bom para nós e com o apoio da torcida, temos totais condições de conseguir o triunfo e o acesso", garantiu.

Diante de uma Fonte Nova lotada, e com tudo para fazer um jogo inesquecível, o goleiro do Esquadrão disse ainda estar com o foco exclusivo no resultado para fazer uma grande atuação e marcar sua trajetória no Bahia.

"É como sempre falo, que a equipe que não toma gol está mais próxima de vencer o jogo, óbvio que é um trabalho em equipe, mas nós jogadores esperamos vencer a partida e eu, particularmente, sempre espero fazer uma grande partida e contribuir com o resultado", afirmou.

Mateus Claus vai para sua décima quinta partida com a camisa do Bahia na temporada | Foto: Divulgação | E.C. Bahia

Mateus Claus vai para sua décima quinta partida com a camisa do Bahia na temporada. O clube enfrenta o Guarani às 19h na Arena Fonte Nova e o triunfo garante o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro.