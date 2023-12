Plano de sócio torcedor a preço popular é lançado pelo Bahia | A TARDE

O Bahia surpreendeu a fiel torcida tricolor nesta quinta-feire, 14, ao lançar um novo plano de sócio torcedor em suas redes sociais. Denominado de O “Esquadrão da Sorte”, a categoria terá o preço popular de R$ 15 mensais no primeiro ano. Após o prazo, o preço será reajustado para R$ 25.

Vale salientar que o nova modalidade não terá o acesso garantido, porém contará com alguns benefícios, como descontos na loja do Esquadrão, desconto de 25% na compra de ingressos em setores específicos da Arena Fonte Nova, dentre outros. Ao final do pagamento do plano nos primeiros 12 meses, o sócio receberá uma camisa oficial.

As vagas no valor de R$ 15 serão limitadas e estarão disponíveis a partir deste sábado, 16. Para se cadastrar, o torcedor deverá se dirigir a Central de Atendimento ao Sócio (CAS), na loja do clube, na Arena Fonte Nova.

Uma loja itinerante do CAS estará a disposição da torcida, com passagem em bairros de Salvador como Cajazeiras, Ribeira, Itinga e Periperi, e em cidades da Região Metropolitana. O clube divulgará a programação em breve.

“Um dos primeiros movimentos que estamos fazendo nessa gestão, com o objetivo de atrair o torcedor que desejava e até aqui não tinha a possibilidade de ser sócio do Bahia. Uma ação alinhada à nossa raiz de clube popular e de massa, que ajude a continuar aumentando fortemente a base de sócios do Bahia”, comentou Raul Aguirre, CEO do Bahia.

Confira alguns dos benefícios do Esquadrão da Sorte



– Camisa oficial modelo torcedor após pagar os 12 meses, tendo a possibilidade de adiantar ou pagar via cartão de crédito



– Desconto na compra de ingressos para jogos do Tricolor em alguns setores

– Desconto na Loja Esquadrão

– Acesso a rede dos Parceiros de aço que tem o Ultragaz, por exemplo, que dá desconto de R$15 na compra do gás.

– Prioridade na compra de ingresso no segundo dia de venda

– Participação de sorteio para visita ao vestiário em dias de jogos

– Acesso liberado em dia de gratuidade para sócios no Museu do Bahia (verificar as regras no site do museu)