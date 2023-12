Plano Esquadrão da Sorte atinge a marca de 3 mil novas adesões | A TARDE

Horas após ser lançado, o plano Esquadrão da Sorte alcançou números expressivos. Durante a passagem da Central de Atendimento ao Sócio (CAS) itinerante no bairro de Cajazeiras, em Salvador, foram feitas mais de 3 mil associações a nova modalidade.

Participaram da ação o eterno ídolo Beijoca e as Tricolideres, que tiraram foto e interagiram com os torcedores tricolores. A categoria terá o preço popular de R$ 15 mensais no primeiro ano. Após o prazo, o preço será reajustado para R$ 25.

Vale salientar que o nova modalidade não terá o acesso garantido, porém contará com alguns benefícios, como descontos na loja do Esquadrão, desconto de 25% na compra de ingressos em setores específicos da Arena Fonte Nova, dentre outros. Ao final do pagamento do plano nos primeiros 12 meses, o sócio receberá uma camisa oficial.

Para se associar ao novo plano popular do Bahia online, o torcedor pode acessar o site do plano ou através do WhatsApp (71) 99900-5988) Caso queira de maneira presencialmente, tem a opção da CAS, na Fonte Nova.

Confira alguns dos benefícios do Esquadrão da Sorte

– Camisa oficial modelo torcedor após pagar os 12 meses, tendo a possibilidade de adiantar ou pagar via cartão de crédito

– Desconto na compra de ingressos para jogos do Tricolor em alguns setores

– Desconto na Loja Esquadrão

– Acesso a rede dos Parceiros de aço que tem o Ultragaz, por exemplo, que dá desconto de R$15 na compra do gás.

– Prioridade na compra de ingresso no segundo dia de venda

– Participação de sorteio para visita ao vestiário em dias de jogos

– Descontos na rede Parceiros de Aço

– Acesso liberado em dia de gratuidade para sócios no Museu do Bahia (verificar as regras no site do museu)