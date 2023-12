PM pede instalação de lonas em parte das arquibancadas da Fonte Nova | A TARDE

Antes do jogo contra o Atlético-MG, que será disputado na noite desta quarta-feira, às 21h30, uma imagem nas arquibancadas da Arena Fonte Nova chama a atenção. Por solicitação da Polícia Militar da Bahia, foram instaladas nas primeiras fileiras dos setores leste e sudeste uma lona preta. De acordo com nota enviada a reportagem do Portal A TARDE, a medida por parte da entidade busca evitar uma possível invasão de campo por parte da torcida.

Após a derrota contra o América-MG, o clima pelo ladro Tricolor se tornou o pior possível. Revoltados, torcedores protestaram com pichações nos muros do CT Evaristo de Macedo e com ameaças a jogadores e membros da diretoria. Por conta desses fatos, o esquema de segurança para a partida está reforçado.

Para se manter na Série A, o time azul, vermelho e branco precisa vencer o Galo mineiro e torcer por derrotas de Vasco e Santos. Caso empate, torce por derrota do time Cruzmaltino contra o Red Bull Bragantino.