Por parceria, Emerson revela conversas com a prefeitura de Salvador | A TARDE

Emerson Ferretti, presidente do Bahia, marcou presença no lançamento do projeto “Bora Bahêa Meu Bairro”, que faz parte do programa comunitário “Bahia nas Comunidades”. O lançamento foi feito na tarde desta segunda-feira, 22, no bairro do Candeal, em Salvador.

O mandatário da associação tricolor revelou que já alinhará uma parceria com a prefeitura de Salvador para projetos do Esquadrão de Aço na parte social e cultural na capital baiana. Além disso, o foco principal será a inserção do clube em modalidades olímpicas. As primeiras conversas com o prefeito Bruno Reis já foram iniciadas.

“A gente já teve uma primeira conversa com o prefeito, justamente porque vamos inserir o Bahia no ambiente olímpico, criar outras modalidades esportivas com a bandeira e com o escudo do Bahia. É necessária essa parceria com a prefeitura. É fundamental”, disse Ferretti a equipe de reportagem do Portal A TARDE.

Durante o evento de lançamento do Bora Bahea Meu Bairro, o prefeito Bruno Reis anunciou que já tem conversas com a diretoria do Esquadrão, para o clube gerir um futuro ginásio de esportes em Salvador.

“Quero desenvolver diversos outros projetos em outras modalidades esportivas. Então, estamos discutindo a parceria na natação, discutindo parceria no basquete, para o ginásio do esporte, para o Bahia poder assumir. Tenho certeza, Emerson, que você fará um grande trabalho à frente do Esporte Clube Bahia e ter na prefeitura um parceiro de primeira hora. Digo sempre que o prefeito não pode ter time de futebol. Tenho parceria com o Vitória, parceria com o Bahia, tinha com o Ypiranga, quando ele era presidente, e tenho com todos os outros clubes de futebol que vêm me procurar, porque sei que essas parcerias são importantes”, disse o gestor municipal.



Além de buscar trabalhar a parte social, a gestão da Associação do Bahia tem como principal finalidade ampliar a marca do Bahia em outros esportes. Vale salientar que 90% do futebol profissional do Bahia é controlado pelo Grupo City.