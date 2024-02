Bahia pode administrar ginásio municipal e ter time de basquete | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, revelou nesta segunda-feira, 22, durante o lançamento do programa ‘Bora Bahêa Meu Bairro’, nas comunidades do Candeal e Vale das Pedrinhas, que o Tricolor de Aço pode assumir a gestão de um futuro ginásio de esportes municipal. As conversas, segundo o gestor, já estão sendo discutidas.

“Quero desenvolver diversos outros projetos em outras modalidades esportivas. Então, estamos discutindo a parceria na natação, discutindo parceria no basquete, para o ginásio do esporte, para que o Bahia possa assumir. Tenho certeza, Emerson, que você vai fazer um grande trabalho à frente do Esporte Clube Bahia e ter na prefeitura um parceiro de primeira hora. Eu digo sempre que o prefeito não pode ter time de futebol. Eu tenho parceria com o Vitória, parceria com o Bahia, tinha com o Ypiranga, quando ele era presidente do Ypiranga, e tenho com todos os outros clubes de futebol que vêm me procurar, porque eu sei que essas parcerias são importantes”, disse Bruno, celebrando a parceria com o Bahia.



“A gente sabe a paixão que o futebol move. Eu digo a vocês, eu torci tanto para ver esse ano o BaVi na primeira divisão. Vocês não imaginam o quanto eu torci. Para o Vitória subir e para o Bahia ficar na primeira divisão. Gente, é importante para a nossa cidade. Alguém falou assim, talvez esse ano vai ter 38 grandes eventos a mais, que são jogos do Bahia do Vitória dentro de casa. Até para a nossa economia, é tão importante. Quando o Carlinhos fez ontem aqui o ensaio da Timbalada, você não imagina como aquece o bairro todo, os comerciantes aqui do entorno, quanto ganham seu dinheiro, ou mesmo quando jogam futebol. Então a gente tem essa visão. E tosse pelo sucesso da Bahia de Salvador. É dessa forma que a gente trabalha”, pontuou o prefeito.

Bruno também revelou novidades para o bairro do Candeal, contemplado pela parceria com o Bahia, que vai administrar um campo na localidade.

“Temos algumas novidades aqui para o bairro. Vamos ampliar a unidade de saúde da família, para atender melhor a comunidade. Carlinhos chegou e disse, ‘rapaz, para o projeto rebocado chegar a 100%, faltam só 50 casas’. Paulo Magalhães já havia colocado emenda dele aqui para fazer 50. A coordenadora do programa já autorizou, nós vamos rebocar e pintar o restante das casas todas aqui do Candeal. Foi-se o tempo que essa prefeitura ‘ah pode fazer isso, mas não pode fazer aquilo não’. São obras pequenas que impactam a vida das pessoas como um campo, a obras maiores como BRT que está passando aqui na frente, que vai melhorar muito o transporte público de todos os moradores aqui no Candeal”, disse.

“E hoje nós estamos deixando um legado aqui para a história do Bahia, para a minha história como homem público, para a história do Candeal. E agora é só esperar que daqui saia craques para orgulhar a gente, orgulhar o futebol da Bahia, que daqui possa sair grandes craques do futebol", pontuou.