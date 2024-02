Prefeitura e Bahia lançam programa ‘Bora Bahêa Meu Bairro’ na segunda | A TARDE

A Prefeitura de Salvador dará início nesta segunda-feira, 22, a parceria com o Bahia, com o lançamento do programa ‘Bora Bahêa Meu Bairro’, voltado para alavancar as políticas públicas para o esporte na cidade. A iniciativa já havia sido divulgada em julho de 2023, quando o CEO do Grupo City, Ferran Soriano, se reuniu com o prefeito Bruno Reis para selar a parceria para administrar 10 campos de futebol na capital baiana.



O programa Bora Bahêa Meu Bairro terá início em dois campos: a partir das 14h, na Arena Candeal Cosme Dantas by Messi (Rua Principal do Candeal (ao lado da Praça das Artes); e a partir das 15h, na Arena Beira Rio (Rua do Campo, s/n - Vale das Pedrinhas - Entrada após a UPA).

De acordo com a prefeitura, a parceria prevê que o Bahia adotará campos em comunidades vulneráveis, ofertando 50 vagas de diversas modalidades esportivas, por equipamento, aos moradores dessas localidades, desde que sejam estudantes de escolas públicas, como forma de proporcionar estímulo ao desenvolvimento esportivo.

A iniciativa integra o Programa Salvador Social Clube, que oferta incentivo fiscal em contrapartida aos clubes sociais, recreativos, de regatas e desportivos que aderirem à parceria.