Por suspensão, Acevedo desfalca o Bahia contra o Fluminense | A TARDE

O técnico Rogério Ceni terá o desfalque do volante Nicolás Acevedo. O uruguaio foi expulso na partida contra o Palmeiras e cumprirá suspensão no compromisso diante do Fluminense, marcado para esta terça-feira, 31, às 19h, na Arena Fonte Nova, válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Acevedo recebeu dois cartões amarelos e foi expulso da partida em São Paulo. Logo no início do jogo, aos oito minutos, o meio-campista foi amarelado ao impedir um contra-ataque do Palmeiras. No segundo tempo, cometeu uma falta perto da grande área. Com isso, levou o segundo cartão e, por consequência, o cartão vermelho.

Como é uma opção direta vinda do banco de reservas, Acevedo deverá ser substituído por Yago Felipe, que foi poupado do último jogo. A equipe tem na condição de dúvida para o jogo contra o Fluminense, os zagueiros Vitor Hugo e Raul Gustavo, além do meia Cauly, que passarão por observação do departamento médico.