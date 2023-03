Possível titular , Yago espera triunfar em reencontro com o Vitória

Última contratação anunciada pelo Bahia, o meia Yago Felipe deve fazer a sua estreia no time inicial no clássico contra o Vitória, programado para domingo, 5, às 16h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela Copa do Nordeste. Esse será o reencontro do atleta com o Rubro-Negro, clube que atuou por três temporadas (2017, 2018 e 2019), atuando em 89 jogos, 15 gols e 4 assistências.

A expectativa entorno da titularidade de Yago cresce por conta da ausência de Acevedo. O jogador uruguaio recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Sport, 6 a 0, e abriu uma vaga no setor de meio de campo para jogar ao lado de Rezende.

"Um clássico por si só é muito importante, ainda mais na situação dos dois clubes. Precisamos triunfar e não tenho dúvida que será um grande jogo", afirmou o meia durante coletiva realizada após a vitória contra o Jacuipense, por 4 a 1, pela Copa do Brasil.

Apesar de ser apontado como favorito, o atleta disputa vaga com Miqueias, Lucas Mugni e até com Daniel, que pode perder a posição na criação para Cauly, um dos destaques do Tricolor no confronto contra o Jacuipense.

O técnico Renato Paiva tem o treinamento desta sexta-feira, 3, e do sábado, 4, para definir qual time vai à campo para o clássico que pode determinar o destino do perdedor na sequência da Copa do Nordeste.