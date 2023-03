Sem dificuldades, Bahia goleia Jacuipense e avança na Copa do Brasil

O Bahia aplicou uma sonora goleada sobre o Jacuipense, pelo placar de 4 a 1, na noite desta quarta-feira, 1º, no estádio de Pituaçu, pela primeira fase da Copa do Brasil de 2023. Biel, Raphinha (gol contra), Jacaré e Cauly fizeram os gols do Tricolor, enquanto Thiaguinho diminuiu para o Leão do Sisal.

Com o resultado, o Tricolor de Aço avançou para a segunda fase da Copa do Brasil e vai enfrentar o Camboriú, de Santa Catarina, que derrotou o Manaus.

Agora, o Bahia vira a página e foca no clássico Ba-Vi, que acontece no próximo domingo, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste 2023. Atualmente, o Esquadrão ocupa a última colocação no grupo B do certame.

O Jogo

A primeira chance de perigo do jogo foi do Bahia, foi logo aos 2 minutos, em cobrança de escanteio feita por Cauly. A bola viajou a grande área e sobrou para Goulart, que não finalizou do jeito que queria e a bola foi mansa para o goleiro do Jacuipense defender.

Aos 7, o Tricolor chegou com perigo de novo. Em bate e rebate, a bola sobrou fora da área para Acevedo que, mesmo caindo, acertou um chute forte que obrigou o goleiro Jean espalmar a bola para o lado.

O Bahia quase chegou ao primeiro gol com Goulart, apos boa jogada de Jacaré pela direita, que cruzou a bola para o atacante cabecear por cima do gol.

Em resposta aos 10, o Jacuipense teve sua primeira chance no jogo. Werder recebeu dentro da área e rolou para Vinícius Amaral, que chutou colocado, passando perto do travessão defendido por Marcos Felipe.

De tanto insistir, o Bahia chegou ao gol no minuto 21 da primeira etapa. Cicinho começou a jogada pela direita, passou para Jacaré que chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro. Biel dominou bonito e bateu no ângulo, abrindo o marcador do jogo.

O Jacuipense quase empatou a partida nos 25 minutos. Raphinha cruzou bola da direita e achou Willian livre na área, que cabeceou bonito tirando do goleiro do Bahia, mas a bola foi para fora raspando a trave.

Aos 39, o Bahia chegou ao segundo gol. Cobrança de escanteio de Cauly, a bola bateu nas costas do lateral Raphinha e morreu no fundo das redes, fazendo gol contra.

Segundo Tempo

A primeira chance do segundo tempo, assim como no primeiro tempo, foi do Bahia. Cauly fez um pivô para Acevedo chegar chutando, mas mandou mascado e a bola ficou tranquila para o goleiro Jean.

O Esquadrão chegou ao terceiro gol no jogo com Jacaré, aos 10 minutos. Biel avançou pela esquerda e cruzou para o atacante voar e cabecear bonito, encobrindo o goleiro do Jacuipense.

Quase o Leão do Sisal diminui o placar. Raphinha avançou sozinho pela direita, entrou na grande área e soltou pé. A bola passou perto do travessão, assustando o goleiro tricolor.

Virou goleada em Pituaçu. O Esquadrão chegou ao quarto gol com Cauly, aos 16 minutos. Mais uma vez, ótima jogada de Biel que encontrou Cauly livre na grande área para estufar as redes do Jacuipense.

Jacaré ainda quase chegou a seu segundo gol na partida, aos 36. Yago passou para o atacante chutar da meia lua da grande área colocado, mas a bola passou raspando a trave.

Estreante da noite, Yago Felipe quase marcou um golaço de fora da área. Ele viu o goleiro mal posicionado e colocou a bola, a bola passou muito perto do gol.

No apagar das luzes, aos 43, o Jacuipense fez seu gol de honra. Thiaguinho recebeu na grande área e chutou alto sem chances para o goleiro Marcos Felipe, dando números finais à partida.