“Precisamos muito do torcedor”, convoca Enderson para partidas em casa

Sem vencer em casa há cinco jogos, dois sob o comando de Enderson Moreira, o Bahia tem duas partidas seguidas na Fonte Nova para recuperar a força na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na sexta-feira, 29, o Bahia encara o Náutico, e pensando nesse duelo para recuperar a moral na disputa da Segundona, o técnico do Tricolor espera contar com o apoio do torcedor para voltar a vencer na competição.

"Temos que ter tranquilidade para buscar um triunfo no próximo jogo. Vamos fazer dois jogos em casa agora, e precisamos muito no torcedor. É uma competição longa, a equipe está competindo de igual para igual em qualquer situação. Temos confiança que essa bola começa a entrar e conseguiremos uma sequência de triunfos", planejou o treinador durante entrevista coletiva concedida após a derrota para o Cruzeiro por 1 a 0.

O Bahia encara o Náutico na sexta-feira, 29, às 19h, na Fonte Nova. Depois joga contra o CSA no outro sábado, 6 de agosto, às 16h30, no mesmo local. O Tricolor chega para o duelo contra o Timbú com a marca de não ter vencido as cinco últimas partidas em casa. Derrotas para Novorizontino, Chapecoense e Athletico, com Guto Ferreira, as duas primeiras pela Série B e dois empates (Grêmio e CRB) já no comando de Enderson Moreira.

O Tricolor ocupa a quarta colocação com 34 pontos conquistados.