“Precisávamos de calma para fazer o gol”, explica Danilo Fernandes

Após a eliminação na Copa do Brasil, com a derrota por 2 a 1 para o Athletico, o goleiro Danilo Fernandes lamentou os erros de finalizações durante o jogo realizado na Arena da Baixada que ocasionaram a saída da disputa do título nacional.

"Dói muito pelo jogo que fizemos. Não merecíamos ter perdido. Tinha falado que o jogo seria decidido nos detalhes e é isso. Dois times grandes, que jogaram. Nós jogamos muito bem, poderíamos ter aberto a vantagem. Precisávamos de calma para fazer o gol, mas vamos sair de cabeça erguida. Agora é foco total na Série B e vamos buscar o acesso", declarou, em entrevista ao Prime Vídeo.

O Bahia agora foca suas atenções na disputa da Série B. O Tricolor volta à campo no sábado, 18h30, contra o Guarani, no Brinco de Ouro, pela décima oitava rodada da competição. O time está em terceiro lugar com 30 pontos.