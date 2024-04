Presidente campeão brasileiro com o Bahia completa 80 anos | A TARDE

Presidente campeão brasileiro pelo Bahia 1988, Paulo Maracajá tem a sua história marcada no clube e celebra, nesta terça-feira, 26, o seu 80º aniversário. Sua gestão no Tricolor durou 15 anos, entre 1979 e 1994.

Além do título brasileiro sobre o Internacional, no Beira-Rio, ele também foi campeão baiano 16 vezes, contando também o período em que ele foi diretor, na gestão de Fernando Schmidt, de 1972 a 1979. Ele seguiu atuante nos bastidores do Bahia até 2013.

Bacharel em Direito pela Universidade Federal da Bahia (1966), Paulo Maracajá Pereira também foi empresário, político com diversos mandatos entre vereador de Salvador (1976 a 1982) e deputado estadual (1982 a 1994). Ele trabalhou no TCM até 2014, quando se aposentou.