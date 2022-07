Prevendo returno mais difícil, Ignácio prega trabalho dobrado no Bahia

O returno do Campeonato Brasileiro da Série B não começou como Bahia imaginava. A derrota para o líder Cruzeiro por 1 a 0, fora de casa, deu sinais de como a competição pode se desenhar na reta final, com confrontos mais difíceis e trabalho dobrado para superar os adversários, é o que garantiu o zagueiro Ignácio em entrevista coletiva nesta terça-feira, 26.

"Acredito que sim [returno mais difícil]. Todas as equipes já se conhecem. Vamos trabalhar dobrado para tentar passar por cima de todos os obstáculos e conseguir nosso objetivo", disse Ignácio.

Para evitar derrotas como a de sábado, 23, Enderson Moreira implementou um sistema defensivo com três zagueiros, estilo de jogo que destaca o Bahia como uma das equipes menos vazadas da competição, sofrendo 11 gols em 20 jogos, e ficando atrás somente de Cruzeiro, com 11 gols, e Grêmio, que sofreu apenas 7.

O zagueiro também avaliou o sistema, reafirmando a consistência da defesa Tricolor. "Deu uma consistência defensiva. Ali atrás, a gente fica com mais gente para defender. Mas continuo jogando pelo lado direito. Independentemente de jogar com três zagueiros, eu vou estar à disposição do professor Enderson", afirmou.

Sobre o Náutico, próximo adversário do Bahia, nesta sexta-feira, 29, o jogador ligou o alerta para o vice-lanterna da competição.

"Não tem jogo fácil. A própria competição já mostrou isso para a gente, a gente vem tendo dificuldades enfrentando essas equipes. A equipe do Náutico é qualificada, não merece estar na parte de baixo da tabela. A gente vai trabalhar na semana, ver os pontos que podemos explorar, e tentar sair com o triunfo, que é o mais importante", pontuou.

Bahia e Náutico se enfrentam nesta sexta-feira, 29, às 19h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.