Lesionados, Marco Antônio e Patrick seguem de fora no Bahia

Além do argentino Lucas Mugni, o técnico Enderson Moreira vai seguir com mais dois desfalques para o duelo contra o Náutico, em partida programada para sexta-feira, 29, às 19h, na Fonte Nova, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O meia-atacante Marco Antônio e o volante Patrick de Lucca sentiram uma contusão durante o jogo contra o CRB, realizado na Fonte Nova, e tiveram o diagnóstico de estiramento na coxa de grau 2 confirmado e estão fora do jogo de sexta-feira.

Para o jogo contra o Náutico, o técnico Enderson Moreira conta com o retorno do zagueiro Ignácio, que esteve de fora da partida contra o Cruzeiro por estar suspenso.

Nesta terça-feira, 26, foi realizado um treinamento no CT Evaristo de Macedo. Apesar do primeiro dia de trabalho, o Bahia deve entrar em campo com o esquema de três zagueiros.