"Privilégio representar as mulheres", diz Fernanda Tude sobre eleições | A TARDE

Durante o evento de lançamento da chapa 100% Bahia, encabeçada por Leonardo Martinez, a candidata a vice-presidente Fernanda Tude conversou com a equipe de reportagem do Portal A TARDE. Motivada, ela falou da responsabilidade em será primeira mulher a se candidatar a um cargo na diretoria executiva do clube. Tricolor desde sempre, ela espera contribuir e motivar outras mulheres a estarem próximas do clube.

"Pra mim é um privilégio poder representar as mulheres. Pela primeira vez teremos a oportunidade de ter uma mulher candidata na chapa da diretoria executiva. Poder mostrar que as mulheres gostam de futebol e que podem fazer parte de um movimento de gestão. Eu venho do terceiro setor, já trabalhei muitos anos em associações. Sou Bahia desde que nasci. Venho de uma família de torcedores do Bahia. Meu bisavô foi um dos fundadores do Bahia, o meu xará Fernando Tude. Então está no sangue. Espero inspirar outras mulheres, que elas possam enxergar em mim que podem sim contribuir com o time do coração em cargos de liderança. É um grande prazer e um grande privilégio poder representar", explicou Fernanda.

Fernanda Tude tem 42 anos, atua na área de eventos e marketing, é advogada por formação e tem experiência no terceiro setor. Ela crê que uma equipe a profissional e as experiências em gestão poderão fazer a diferença na condução do clube.

"São alguns fatores. Primeiro é que somos apaixonados pelo Bahia, tanto eu quanto Léo. Temos uma trajetória de acompanhar e viver o Bahia, de onde o clube está, irmos atrás. Isso é muito importante pra quem quer liderar. O Esporte Clube Bahia é uma associação diferente, que tem essa questão da paixão. A outra é a questão técnica. Agora sem o futebol, vamos cada vez mais precisar de pessoas que tenham a capacidade de gestão, de buscar parcerias, montar projetos pra captação de recursos nos níveis público e privado. Eu e Leonardo temos comprovado experiência nessas áreas e tenho certeza que é a melhor opção para o Bahia", encerrou.

O pleito está marcado para o dia 2 de dezembro, de forma híbrida, ou seja, online e presencial na Arena Fonte Nova..