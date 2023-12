Próximo de recorde, Hulk não descarta fazer cinco gols contra o Bahia | A TARDE

Com objetivos distintos em disputa, Bahia e Atlético-MG fazem jogo decisivo nesta quarta-feira, 6, às 21h30, na Arena Fonte Nova, válida pela última rodada do Brasileirão 2023. Na manhã desta quarta-feira, 5, o atacante Hulk concedeu entrevista coletiva e falou suas expectativas para a partida.

Com 95 gols marcado pelo Galo desde a sua chegada em 2021, o camisa 7 busca chegar ao centésimo tento no jogo contra o Esquadrão. Ele é o vice-artilheiro do Galo e o terceiro do Campeonato Brasileiro, com 15 gols marcados e 11 assistências.

"Seria especial se conseguisse amanhã esses cinco gols para bater logo esse centésimo. É uma marca histórica no grande clube, é uma grande camisa, que representa tanto para o futebol brasileiro e mundial. Mas a gente vai caminhando passo a passo e tentar fazer o máximo de gol possível em cada jogo", revelou o jogador atleticano.

O Atlético-MG é o vice-líder do Brasileiro com 66 pontos, três a menos do que o Palmeiras. Para ser campeão, o time alvinegro precisa vencer e torcer por um tropeço do Palmeiras, frente ao arquirrival Cruzeiro, no Mineirão. Além disso, precisa tirar uma diferença de oito gols.

Primeiro time dentro da zona de rebaixamento, o Esquadrão de Aço soma 41 pontos em 37 jogos realizados. Para se manter na Série A, precisa vencer e torcer para que Vasco e Santos não pontuem.