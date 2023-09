"Queria ter estreado com os três pontos", comenta Luciano Juba

Uma das principais contratações do Bahia para a temporada, Luciano Juba foi a novidade do Tricolor de Aço na partida frente ao Vasco da Gama. A equipe empatou por 1 a 1 diante de mais de 45 mil torcedores na Arena Fonte Nova. O meia lamentou o resultado no confronto direto e diz que buscava estrear vencendo.

"Estou bastante feliz de ter estreado. Não foi uma estreia do jeito que eu queria. Queria ter estreado com os três pontos, mas sabemos que temos total capacidade de se manter na parte de cima da tabela. Agora é pegar essa data Fifa, trabalhar, pra poder subir ainda mais na tabela, pra que a gente possa estar mais lá pra cima e se Deus quiser, vai dar tudo certo", disse o camisa 46 do Esquadrão na zona mista.

Juba já projeta os próximos jogos. O Bahia terá mais um confronto direto na fuga da zona do rebaixamento. O adversário será o Coritiba, no próximo dia 14 de setembro, no Couto Pereira, pela 23ª rodada da Série A do Brasileirão.

"Sabemos que tem os confrontos direto agora. Tivemos hoje contra o Vasco, mas não tivemos o resultado esperado que era os três pontos. Agora é foco total no Coritiba, para que a gente possa chegar lá, fazer um grande jogo e fazer nosso principal objetivo que é conquistar o resultado positivo", concluiu Juba.

Primeiro time fora do Z-4, o Esquadrão de Aço ocupa a 16ª colocação, com 22 pontos somados em 22 jogos disputados.