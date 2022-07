Raí cita mudança de característica para se manter titular no Bahia

Vivendo fase titular sob o comando de Enderson Moreira após uma lesão, o atacante Raí tem um trunfo para se garantir no sistema de jogo implementado pelo técnico, a mudança de características de drible e finalização para uma entrega tática e física à recomposição defensiva.

"Taticamente, eu ajudo bastante a equipe. E em outras coisas. Defensivamente. Prefiro me preocupar mais neste trabalho, também chegando no ataque com poucos toques, porque o drible, muitas vezes, não ajuda a chegar com mais rapidez no ataque. Assim, a soma é mais efetiva", disse Raí.

Com apenas um gol na Série B, o atacante garante que o momento que vive ajuda a equipe e o ajuda dentro do estilo de jogo de Enderson. A falta de pontaria não afeta somente Raí, tendo em vista as oportunidades perdidas diante do CRB, nesta terça-feira, 19.

"Se viu, no jogo contra o CRB, que as ocasiões chegaram. Infelizmente, só conseguimos fazer um gol, mas acredito que, trabalhando e dando o melhor, como a equipe está fazendo, virão resultados melhores", avaliou

Questionado sobre o confronto com o líder da competição, o Cruzeiro, neste sábado, 23, às 16h, no estádio do Mineirão, o atacante aposta em um resultado positivo para o Tricolor de Aço.

"É uma tarefa e um dever a ser cumprido contra um time muito bom da classificação. É o líder. E será importante o resultado favorável para nós neste jogo", pontuou.