Ranking revela arrecadação de Bahia e Vitória na temporada; confira | A TARDE

O Bahia tem a 10ª maior arrecadação do futebol brasileiro. Com 13 jogos disputados na Arena Fonte Nova em 2024, o Tricolor registrou uma arrecadação de R$ 11.300.590. Nesta temporada, o Tricolor já disputou Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e jogará neste sábado, 27, a segunda partida em casa na Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o balanço, o Tricolor já registrou a venda de 373.178 ingressos em 2024, sem contabilizar o público desta noite diante do Grêmio. O ticket médio para jogos do Bahia na Arena Fonte Nova é de R$ 30,28.

Na 16ª colocação entre os clubes da Série A aparece o Vitória. O Rubro-Negro arrecadou em 12 jogos no Barradão R$ 5.214.340. Até o momento, o time já entrou em campo por Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e em duas rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro, contra Palmeiras e Bahia.

Bahia tem 10ª maior arrecadação no futebol brasileiro; Vitória está em 16º no quesito | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Os dados apontam que o Vitória já comercializou 208.437 ingressos nesta temporada. Para acompanhar um jogo do Rubro-Negro no Barradão, o preço do ticket médio é R$ 25,02.



No quesito arrecadação, o Flamengo (R$ 27.513.180) comanda o ranking, seguido por São Paulo (R$ 24.680.826), Palmeiras (R$ 22.358.390), Atlético-MG (R$ 18.365.849) e Fluminense (R$ 17.594.038).