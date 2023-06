"Realmente não comecei muito bem", reconhece Cicinho

Quando Jacaré sentiu o desconforto na coxa durante o jogo contra o Santos, válido pela Copa do Brasil na semana passada, alguns torcedores do Bahia colocaram a mão na cabeça e se perguntavam: "E agora?". Na reserva da Arena Fonte Nova, apenas Cicinho estava disponível para substituir na posição, e foi o selecionado pelo treinador Renato Paiva. Apesar do nervosismo inicial, ele atuou nos minutos restantes e surpreendeu os torcedores ao sair de campo e recebeu até aplausos de quem estava presente.

Em seguida, foi o titular na partida contra o Fortaleza, e não só, não comprometeu defensivamente, como esperado diante do seu histórico nas primeiras competições do ano, como ainda apareceu no ataque.

Nesta terça-feira, 6, Cicinho participou da coletiva de imprensa no CT Evaristo de Macedo, e contou sobre esses dois jogos que ele participou e também falou do retorno do lateral-direito André, que voltou da Seleção Brasileira Sub 20, e será seu concorrente.

“Eu vejo uma importância muito grande . É um jogador de Seleção, que estava disputando um campeonato muito importante. Então, o retorno dele é importante para o grupo também. Porque o Jacaré, que vinha sendo, para mim, um dos melhores jogadores da equipe, então se encontra de fora, lesionado. E ter o André de volta, manter a competitividade da equipe por posição. Então acredito que é um retorno muito importante para que a gente possa estar amparado caso aconteça alguma coisa”, falou o lateral.



Titular na última partida diante do Fortaleza disputada na Arena Castelão, Cicinho tem grandes chances de ser titular também contra o Cruzeiro mesmo com a volta de André e ele espera continuar jogando bem e quer mais chances para mostrar seu futebol e que pode ajudar bastante a equipe.

“Assim que eu tiver oportunidade de jogar, sei que posso ajudar muito. Sei que isso traz mais confiança. Me sinto muito feliz. Espero continuar mesmo, porque o clube merece, é uma torcida maravilhosa, que sempre apoia a gente. Espero que a gente possa continuar nessa sintonia, para que a gente possa conquistar nossos objetivos juntos”, disse Cicinho.

Titular de Renato com a lesão de Vitor Jacaré, Cicinho confessa que não começou bem com a camisa Tricolor. Na coletiva, ele afirmou que teve problemas pessoais que atrapalharam o rendimento dentro de campo, mas que agora é coisa do passado e que não vai mais afetá-lo dentro das quatro linhas.

“Eu realmente não comecei muito bem, porque aconteceram alguns problemas pessoais. Dentro de campo, eu também não vinha rendendo o que era esperado. Procurei realmente resolver o que tinha de resolver, focar e ter o máximo de dedicação dentro do clube. Eu acreditava que isso ia me ajudar a superar todas as dificuldades. Foi isso que eu fiz. Graças a Deus, me sinto bem para ajudar a equipe, me sinto importante”, falou Cicinho.

O Bahia está a sete jogos sem vencer, e isso vem incomodando bastante os torcedores, ao ser perguntado como estão os jogadores com essa sequência negativa, ele diz que os atletas, também não estão nada felizes e estão se cobrando bastante.

“O grupo todo está muito focado, bem com a situação que o time vem evoluindo. A gente vem tendo uma evolução muito grande. Espero que a gente possa continuar e que, nesse jogo, a gente consiga o triunfo, que é de muita importância para que a gente possa dar uma subida na tabela. Sabemos que é um jogo muito difícil, uma equipe muito competitiva também. Mas a gente está jogando em casa, com o apoio da nossa torcida, para que a gente possa conseguir o triunfo em casa”, completou o lateral-direito.

O Tricolor tem 8 pontos no Campeonato Brasileiro e precisando vencer para não entrar na zona de rebaixamento volta a campo no próximo sábado, 10, às 18h30 contra o Cruzeiro na Arena Fonte Nova.