Reforço do Bahia, De Pena desembarca em Salvador | A TARDE

O meio-campista Carlos de Pena já está em Salvador. O desembarque aconteceu na madrugada desta quarta-feira, 10. Sem falar com a imprensa, o atleta deixou o Aeroporto Luís Eduardo Magalhães acompanhado de profissionais do Bahia.

De Pena é o primeiro reforço do Bahia visando a Série A do Campeonato Brasileiro. O meia canhoto de 32 anos não estava nos planos do Internacional para a sequência da temporada. Pouco utilizado, o atleta só participou de cinco jogos em 2024 e marcou um gol.

Carlos María de Pena Bonino nasceu no Uruguai e tem nacionalidade italiana. O atleta fez categorias de base no Nacional, antes de jogar no Middlesbrough, da Inglaterra, Real Oviedo, da Espanha, e Dynamo Kyiv, da Ucrânia.

Bem utilizado nas últimas duas temporadas, De Pena realizou 102 jogos pelo Internacional, marcou 11 gols e deu 14 assistências. Ele chega ao Bahia para disputar posição com atletas como Thaciano, Cauly, Jean Lucas e Everton Ribeiro.