Reforço do Bahia, Luciano Juba tem sido decisivo com a camisa do Sport

Prestes a reforçar o Bahia na Série A, Luciano Juba fará falta ao Sport Recife. Defendendo as cores do Leão da Ilha, o meia tem sido decisivo durante a temporada 2023, especialmente na disputa da Série B. Ele participou diretamente na conquista de 13 pontos do time pernambucano na segundona nacional, com quatro triunfos e um empate.

Foram quatro gols feitos e uma assistência. Vale salientar que os números gerais de Luciano Juba são melhores, já que ele marcou sete gols e deu cinco assistências pelo Campeonato Brasileiro da Série B.



Os jogos são os seguintes:



Sport 3 x 2 Tombense - 1 gol

Sport 2 x 1 Avaí - 1 gol

Ponte Preta 1 x 1 Sport - 1 gol

Sampaio Corrêa 1 x 2 Sport - 1 assistência

Vila Nova 0 x 1 Sport - 1 gol



Os números gerais na temporada 2023, nos jogos do Campeonato Pernambucano e nas Copas do Brasil e do Nordeste chamam a atenção. Juba fez 20 gols e deu 18 assistências, sendo determinante nos resultados positivos em seis partidas além do Brasileiro.



Salgueiro 1 x 2 Sport - 1 gol - Campeonato Pernambucano

Sport 1 x 0 Retrô - 1 assistência - Campeonato Pernambucano

Sport 2 x 1 Sergipe - 1 assistência - Copa do Nordeste

Coritiba 3 x 3 Sport - 1 gol e 1 assistência - Copa do Brasil

Sport 2 x 0 Coritiba - 2 assistências - Copa do Brasil

Sport 1 x 0 Ceará - 1 gol - Copa do Nordeste



É importante destacar que Luciano Juba fará seus dois últimos jogos no Sport, que serão contra o Guarani, em Campinas, nesta sexta-feira, 18, e contra o Ituano, na Ilha do Retiro, semana que vem. Ele está pendurado com dois cartões amarelos. Caso seja punido com mais um cartão, a partida contra o Bugre pode ser seu último jogo no Rubro-Negro pernambucano.

O técnico Renato Paiva celebrou o acerto de Luciano Juba com o Esquadrão de Aço. Em entrevista coletiva, o mister enalteceu a qualidade e o poder de decisão do atleta de 23 anos.

"Os números falam por ele. Pelo número de assistências, gols, até na derrota contra o Sport, foi determinante. Percebemos a qualidade, por isso o quisemos. Agora é chegar, observar, e pôr em prática a qualidade que tem em seu pé esquerdo, que é uma luva para assistências e finalizações", elogiou Paiva.