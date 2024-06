Reforço do Esquadrão, lateral aproveita férias na Bahia | A TARDE

De férias após o fim da temporada europeia, o novo lateral-esquerdo do Bahia, Iago Borduchi, já está em solo baiano. O jogador chegou a Salvador nos últimos dias e compartilhou um registro nas redes sociais nesta quinta-feira, 30.

Neste feriado, o atleta ex-Augsburg, da Alemanha, aproveitou o clima tropical da Bahia para curtir uma praia no distrito de Morro de São Paulo, que fica a 60 km de Salvador. No registro, Iago aparece ao lado de amigos em cima de uma lancha.

O lateral de 27 anos tem um pré-contrato firmado com o Tricolor de Aço e assinará em definitivo até dezembro de 2028. No clube, ele competirá pela posição com Luciano Juba e Ryan.

Veja os números de Iago no Augsburg:

- 107 jogos;

- 5 gols;

- 13 assistências.



