Bahia realiza trabalho tático no feriado mirando o Atlético-MG | A TARDE

O elenco do Bahia avançou na preparação para o compromisso fora de casa contra o Atlético-MG, marcado para este domingo, 2, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte, válido pela 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O grupo iniciou as atividades desta quinta-feira, 30, com exercícios na academia. Na sequência, o preparador físico Danilo Augusto comandou o aquecimento. No campo 2 do CT Evaristo de Macedo, a comissão técnica iniciou os trabalhos. Inicialmente a equipe foi dividida em dois times pelo técnico Rogério Ceni, onde promoveu enfrentamentos com quintetos e dois curingas, com traves pequenas.



Na segunda parte dos trabalhos, Ceni ministrou o trabalho tático ainda em campo reduzido. A meta era aperfeiçoar a saída de bola e a construção de jogadas ofensivas. Já com todo o grupo seguiu com o treino tático em campo aberto. Ao final, o grupo fez exercícios de finalização a gol a exaustão.

A novidade na atividade foi a participação do lateral-esquerdo Ryan. Recuperado de lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito, ele trabalhou normalmente com os companheiros. Em recuperação, Victor Cuesta e Acevedo treinaram na sala de musculação.

O grupo seguirá a preparação na manhã desta sexta-feira, 31, na Cidade Tricolor. O esquadrão é o vice-líder da Série A, com 13 pontos, a mesma pontuação do líder Athletico Paranaense.

