Reserva em 2024, Biel se destaca com números expressivos; veja

Titular absoluto e peça chave do Bahia em 2023, Biel viu seu status de intocável não ser mantido na atual temporada. O atacante, entretanto, passou a se destacar como um 12º jogador no time de Rogério Ceni e tem alcançado marcas expressivas. Apesar da baixa minutagem na temporada, ele é o jogador com mais participações em gols (16) do elenco em 2024.

Mesmo tendo sido titular em apenas um dos 16 jogos do Bahia no Brasileirão, Biel é também o atleta que precisa de menos minutos (55) para participar de gols em toda a competição, de acordo com o aplicativo de estatísticas Sofascore.

- Jogador com mais participações em gols do Bahia na temporada (5 gols e 11 assistências)

- Jogador que precisa de menos minutos para participar de gols em todo o Brasileirão (4 gols e 4 assistências, 55 minutos por jogo para participar).

Novas chances

Biel foi titular e destaque no grande triunfo do Esquadrão contra o Athletico, na última quarta-feira, 10, quando esteve entre os 11 iniciais pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Atuando na vaga de Thaciano, preservado por Rogério Ceni, ele não decepcionou e anotou um gol e assistência.

Agora, Biel terá a chance de ser titular em duas partidas seguidas, oportunidade de sequência que não acontece há mais de três meses. Com a suspensão de Everaldo, o camisa 11 deve começar jogando a partida deste sábado, 13, contra o Cuiabá, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.