Reservas do Fluminense dificultam, mas Bahia volta a vencer na Série A | A TARDE

Após duas derrotas seguidas, o Bahia voltou a vencer na Série A. Na noite desta terça-feira, 31, o Tricolor baiano recebeu um time alternativo do Fluminense na Arena Fonte Nova, em jogo que abriu a 31ª rodada do Brasileirão, e fez 1 a 0 com gol de Everaldo, no fim do primeiro tempo.

Com mais três pontos na conta, o Bahia chegou a 37 e vai dormir na 13ª colocação, a 5 pontos do Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Já o Fluminense, completamente focado na final da Libertadores, no próximo sábado, 4, aparece na 8ª posição com 45 pontos.

Neste mesmo sábado, o Bahia vai até o Rio Grande do Sul enfrentar o Grêmio pela 32ª rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

O jogo

Um pouco disperso no início da partida, o Bahia teve dificuldades para dominar as ações e viu a equipe reserva do Fluminense controlar a posse de bola e levar mais perigo no ataque. Logo aos 9, Giovanni foi lançado em velocidade, dominou bonito e finalizou de pé direito, mas a bola carimbou a trave do goleiro Marcos Felipe.

Após o lance, o Bahia seguiu com pouca intensidade e viu o adversário crescer na partida. Aos 35, Fernández recebeu bola na intermediária, levou para o meio e soltou a bomba de direita, carimbando o travessão dos donos da casa.

Apesar de criar as melhores oportunidades, o Fluminense não abriu o placar e viu o Bahia aproveitar sua primeira chance clara para marcar. Aos 38, Camilo Cándido levantou bola na área e Everaldo subiu mais que a zaga da equipe carioca para cabecear no canto direito do goleiro Vitor Eudes, que ficou esperando um desvio e demorou para pular na bola.

Com um gol de vantagem, o Bahia cresceu na partida e teve outras duas oportunidades de marcar. Primeiro aos 43, com Everaldo, que acertou uma finalização difícil, de primeira, de fora da área para defesa segura de Vitor Eudes. Dois minutos depois, o próprio Everaldo dá uma casquinha de cabeça após lançamento de Marcos Felipe e Biel chega em condições de marcar, mas Vitor Eudes defendeu a finalização do camisa 10 do Esquadrão.

Everaldo subiu mais alto que a zaga do Fluminense para abrir o placar no primeiro tempo | Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Segundo tempo

As equipes voltaram do intervalo sem alterações e a torcida do Bahia na expectativa para um futebol melhor no segundo tempo. O Fluminense até esboçou uma reação, mas foi o Esquadrão que teve as melhores oportunidades na segunda etapa.

Aos 19, Camilo Cándido encontrou bom passe para Thaciano dentro da grande área. O meia dominou, girou rápido e finalizou para o gol, mas Vitor Eudes estava atento e fez a defesa em dois tempos. O Fluminense respondeu com Thiago Santos, no lance seguinte. O volante recebeu com espaço na intermediária, ajeitou a bola e soltou a bomba de pé direito, mas a finalização saiu pelo lado direito do goleiro Marcos Felipe, que pulou para conferir.

Aos 27, Cauly recebeu de Cándido dentro da grande área e cruzou fechado na segunda trave. Thaciano até conseguiu chegar na bola, mas o toque de cabeça saiu sem direção e passou na frente do gol defendido por Vitor Eudes.

Já nos acréscimos da etapa final, Isaac aproveitou passe errado de Ademir, passou pela marcação de Gilberto e Kanu e finalizou na saída do goleiro Marcos Felipe, só que o chute saiu sem direção e o Fluminense não teve mais tempo para buscar o empate.