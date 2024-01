Reunião é convocada para eleger membros da Mesa Diretora do Bahia | A TARDE

A recém-instaurada Mesa Provisória do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Bahia, liderada pelo presidente Nélio Teles de Menezes, juntamente com a vice-presidente Tatiana Mota Nunes e o secretário Paulo Deodoro Medrado Sobrinho, convocou os novos conselheiros para uma reunião ordinária agendada para o dia 6 de janeiro de 2024. O objetivo é a eleição e posse dos membros que comporão a Mesa Diretora do Conselho no próximo triênio.

O evento, com primeira chamada marcada para as 8h30 e segunda chamada às 9h, será realizado de maneira exclusivamente telepresencial, utilizando a plataforma Google Meet. O link de acesso será enviado aos conselheiros por e-mail. Confira abaixo os detalhes do procedimento:

Após a abertura da sessão, com a averiguação do quórum para o início do procedimento, os conselheiros terão um prazo de 10 minutos para inscrever suas chapas para o Conselho Deliberativo, compostas de presidente, vice-presidente e secretário. Finalizadas as inscrições, cada chapa terá até cinco minutos para que um de seus componentes defenda a respectiva candidatura. Em seguida, a sessão terá um intervalo, para a customização da cédula eletrônica de votação, e será retomada já com a emissão da zerésima.

A votação acontecerá entre as 10h30 e as 11h30, por meio de sistema on-line, sendo certo que os conselheiros, para votar, deverão estar com seus números de celular e endereços de e-mail atualizados no Portal do Sócio do Clube — sem que estes estejam em duplicidade, ou seja, presentes em mais de um cadastro —, a fim de receber previamente a senha para a votação. A votação acontecerá entre as 10h30 e as 11h30, por meio de sistema on-line, sendo certo que os conselheiros, para votar, deverão estar com seus números de celular e endereços de e-mail atualizados no Portal do Sócio do Clube — sem que estes estejam em duplicidade, ou seja, presentes em mais de um cadastro —, a fim de receber previamente a senha para a votação.