Rezende celebra triunfo e mira sequência: "Continuar nessa pegada"

No último domingo, 20, o Bahia dominou amplamente as ações e goleou o Red Bull Bragantino por 4 a 0. Com o resultado, o Esquadrão segue na 16ª colocação, com 21 pontos ganhos. Autor do primeiro gol Tricolor, o volante Rezende concedeu entrevista na zona mista e celebrou o triunfo diante de mais de 37 mil torcedores.

"Fui feliz no chute, mas o mais importante foi o triunfo e o espírito do grupo. Temos que levar isso para o campeonato", comentou o camisa 5.

A goleada dá um novo ânimo ao elenco Tricolor para seguir firme na luta para se afastar da zona do rebaixamento. Para Rezende, a equipe precisa seguir mantendo o bom nível de atuação na Arena Fonte Nova.

"A gente tem batido tanto nessa tecla de virar a chave. Ao meu ver, dos cinco jogos pra cá, temos feito boas partidas, sendo que continuávamos um erro ou outro. Acho que agora é manter o foco, trabalhar muito e continuar nessa pegada. E fazer da nossa casa um lugar que seja nossa fortaleza", ressaltou.

O Bahia terá uma semana de preparação pela frente. O próximo compromisso do time azul, vermelho e branco será no próximo domingo, 27, contra o líder Botafogo, no estádio Engenhão, pela 21ª rodada do Brasileirão.