Rezende diz que é hora de pensar no Ba-Vi: "Nossa obrigação é ganhar" | A TARDE

O volante Rezende, que não atuava desde o jogo contra o Jacobina, na primeira rodada do Campeonato Baiano de 2024, foi finalmente liberado para voltar aos gramados, depois de passar por um período de recuperação. A partida desta quinta-feira, 15, que terminou 3 a 0 para o Esporte Clube Bahia, marcou o retorno do camisa 5, que após o apito final, foi homenageado com uma camisa do clube com a numeração 100 na parte de trás, referente ao número de jogos disputados pela equipe.



Rezende, que é um dos poucos remanescentes da equipe que conquistou o acesso à primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2023, concedeu entrevista coletiva após o final do jogo: "Eu sou grato pela oportunidade de vestir essa camisa".

"É uma honra [...] Isso me motiva ainda mais para melhorar a cada dia", afirma Rezende após ser perguntado sobre a confiança que o treinador Rogério Ceni tem sobre o seu trabalho.



Questionado sobre o Ba-Vi deste domingo, 18, o volante afirmou que é hora de pensar no clássico: "O time vai com todas as forças para ganhar o clássico. A gente sabe da importância desse jogo, da repercussão, então eu acho que a nossa obrigação é, independente de ser fora de casa, ganhar o jogo".