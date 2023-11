Ricardo Maracajá declara apoio a Emerson Ferretti: "Experiência vasta" | A TARDE

O ex-goleiro Emerson Ferretti lançou candidatura à presidência da associação civil do Bahia na tarde desta sexta-feira, 17. Ao lado do vice, Paulo Tavares, ele apresentou as ideias para o Tricolor e foi aplaudido por apoiadores.

Um deles é o advogado Ricardo Maracajá, que concorre a uma vaga no conselho do clube. Ele relembrou do período em que Emerson ficou à frente do Ypiranga e comandou a reestruturação da equipe.

“Eu conheço o Emerson há muitos anos, fomos colegas de pós-graduação e trabalhamos juntos no Ypiranga. Ele me convidou para ser diretor jurídico há muitos anos, numa tentativa de reerguer o clube, que estava completamente inoperante, falido. A gente sabe dos problemas que o Ypiranga tinha, e o Emerson fez o clube ressurgir. Ele herdou dívidas e fez o clube se reconstruir e se tornar algo palpável, ter uma estrutura. Eu lembro dos convênios que foram feitos, da relação com o sócio que foi feita, a reconstrução. Hoje a Vila Canária é um local completamente diferente do que era antes de Emerson assumir. Então muita coisa foi feita para o Ypiranga se tornar alguma coisa, que não estava mais sendo nada, infelizmente, e ele conseguiu tornar isso viável”, contou ao Portal A TARDE.

“Ele se capacitou, estudou, foram muitos anos que ele participou na gestão esportiva do Ypiranga, foi jogador de futebol, então ele tem uma experiência muito vasta dentro e fora de campo, e vai contribuir bastante para o clube. Fora isso, ele se uniu a Paulo Tavares, que é um cara que esteve no Conselho Deliberativo, no Conselho Fiscal, um cara que conhece por dentro o contrato, sabe todas as nuances, das questões política, estrutural e organizacional do clube. É um casamento que tem tudo para dar certo, que vai trazer um futuro muito positivo para o Esporte Clube Bahia”, complementou Maracajá.

Ele também celebrou a grande variedade de candidatos ao cargo de presidente, pois entende que o debate de ideias faz um clube mais forte.

“Eu acho muito importante a gente estar com a eleição tão plural, com tantos candidatos, neste momento em que a gente fez um contrato com o Grupo City. O Grupo City hoje controla o futebol do Esporte Clube Bahia, a gente está com 10%, então vive uma conjuntura completamente diferente, a associação tem um papel diferente, tem uma forma diferente de lidar, de se relacionar com o torcedor, de se relacionar com o futebol também, e é importante a gente ter uma eleição plural, com vários candidatos e um debate intenso de ideias, para que a gente construa um Bahia mais forte, a gente precisa de uma associação forte”, afirmou.

Por fim, Ricardo explicou qual o papel da associação civil em relação ao contrato com o Grupo City e mostrou que pretende trabalhar para fortalecer a imagem do Bahia.

“Da mesma forma que a gente fez um negócio pensando no futuro do Bahia, tem que pensar também caso dê errado. Então, uma associação fortalecida nos permite fortalecer a imagem do clube, desenvolver o Esporte Clube Bahia não só nas quatro linhas. E não só isso, uma associação fortalecida vai ajudar na participação como sócio do contrato. Um sócio forte junto ao City trabalha forte no cumprimento das metas O sócio não é só um fiscalizador, a gente é sócio do contrato com o Grupo City, trabalha em conjunto com o City. Na sua participação, você pode ter muita força, você tem fala, você tem voz. Então é isso que a gente tem que fazer, tem que ter uma associação forte para a nossa voz ser cada vez mais forte lá dentro”, concluiu Maracajá.