Rogério Ceni comanda coletivo em último treino do Bahia em Manchester | A TARDE

O Bahia realizou a última atividade da pré-temporada na Inglaterra na tarde deste sábado, 20. No centro de treinamento do Manchester City, o técnico Rogério Ceni comandou um coletivo com dois tempos de trinta minutos cada.

A delegação se despede da Inglaterra neste domingo, 21, quando retorna para o Brasil. Na tarde de segunda-feira, 22, o elenco se reapresenta no centro de treinamento Evaristo de Macedo, na região metropolitana de Salvador.

O elenco principal do Bahia deve estrear na temporada apenas na 3ª rodada do Campeonato Baiano, contra o Jacobina. O duelo está marcado para as 19h15 de quarta-feira, 24, na Arena Fonte Nova. Antes disso, neste domingo, 21, o Tricolor vai até Alagoinhas enfrentar o Atlético às 16h, pela 2ª rodada.