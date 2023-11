Rogério Ceni reconhece atuação abaixo e enaltece luta do Bahia | A TARDE

O Bahia venceu os reservas do Fluminense pelo placar mínimo e se afastou da zona de rebaixamento. O Esquadrão de Aço chega aos 37 pontos, momentâneamente na 13ª colocação. Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Rogério Ceni admitiu que a atuação da equipe não foi das melhores e que competiu em busca do resultado.

"Concordo que no primeiro tempo, principalmente, tivemos momentos abaixo do Fluminense, que finalizou mais, teve controle de jogo melhor, característica deles, apesar de ter algumas trocas. Tem jogadores de muita qualidade, jogam juntos há tempos. Mas o time competiu bem, teve momentos bons, conseguiu final do primeiro tempo reagiu bem. Sofreu mais e fez o gol aos 40 do primeiro tempo", disse inicialmente.

O Bahia vem de uma sequência de jogos pesada. O desgaste físico é um problema. O atraso do voo no retorno da delegação de São Paulo para Salvador foi citado por Ceni.

"Vem de jogos consecutivos, viagens, domingo era pra chegar às 13h aqui, chegamos às 18h. Só tivemos a segunda para recuperar os jogadores e jogar hoje, ou seja, a gente tem que exaltar o comprometimento, a luta de todos. E como característica de jogo, vamos precisar de tempo para evoluir e não sei se esse ano vamos conseguir evoluir tanto como os críticos em geral esperam", complementou.

Ceni acredita que mesmo em meio a dificuldades, o Bahia apresentou pontos positivos e espera que o time melhores nessa reta final de Campeonato Brasileiro.

"Mas em matéria de competitividade, a gente vem brigando pelos resultados, três jogos seguidos em casa, vencendo sem sofrer gols. Tem coisas boas para se destacar. A gente precisa melhorar, evoluir. Fluminense é time grande. Vejo mais pontos positivos que negativos, mas podemos melhorar, sem dúvida, a qualidade de jogo", pontuou.

Para o compromisso fora de casa contra o Grêmio, marcado para o próximo sábado, 4, Rogério Ceni terá os desfalques certos do zagueiro Kanu e do lateral-direito Gilberto, ambos por suspensão. O treinador comentou que Cicinho será o titular na direita e avalia as opções na zaga para atuar ao lado de Vitor Hugo.

"Não acho que o Cicinho esteja abaixo, vai jogar. Não é fácil ficar tanto tempo sem jogar e entrar contra o Palmeiras. Tenho confiança que vai render. Na zaga, vamos analisar a semana, a gente tem o Gabriel, David Duarte, Marcos, vamos fazer a escolha. Se o Vitor Hugo tiver bem, pela esquerda. O importante é preparar esse time, observando o Grêmio, jogo difícil, escolher que peças vamos utilizar, o sistema que vamos jogar, depois tem dois jogos em casa, também com espaçamento de três dias. Vamos curtir a vitória de hoje até a hora de dormir e, a partir de amanhã, trabalhar. Não vejo nenhum jogador abaixo, apenas que precisam de mais minutagem. Triste perder jogadores, Kanu e Gilberto, mas é oportunidade para os outros", respondeu.