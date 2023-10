Rogério elogia equipe e reclama da expulsão de Kanu: "Erro grotesco" | A TARDE

Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, na tarde desta sábado, 30, o técnico Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva na sala de conferências do Maracanã. O comandante Tricolor comentou do lance que gerou a expulsão do capitão Kanu. Ele afirma que a equipe de arbitragem errou na interpretação, que classificou como grotesco.

"Eu não gosto muito de falar, eu raramente falo sobre arbitragem em entrevistas pós-jogo. Eu acho que isso é uma parte também do clube analisar. Com relação ao lance da expulsão, eu acho que é claro que é uma jogada de dentro pra fora, ele não está indo em direção ao gol. O árbitro tira o cartão amarelo e interpreta como exatamente o lance é. O VAR analisa e dá o cartão vermelho. Pra mim é um lance clássico de cartão amarelo. Como teria se tomado a atitude a olho nu visto no campo. Gerson da parte de dentro pra fora do campo. Então esse lance foi o, para mim, foi o principal do jogo, porque ele muda, deixa a gente como jogador a menos, nos tira a possibilidade de estar mais próximo do gol. Então eu acho que houve um erro grotesco nesse sentido", disse Ceni.

Ceni crê que o lance do pênalti que originou o gol do Flamengo é interpretativo e classificou a expulsão de Kanu como determinante para o resultado. Para ele, um erro grotesco da equipe de arbitragem.

"O pênalti, eu acho que muito interpretativo. Eu vejo o lance assim, num toque muito sutil, mas aí eu não vou entrar nessa discussão, eu acho que quem tem mais câmeras pra ver e tudo, o que passa no telão aqui não dá pra ver absolutamente nada, não parece toque, mas não vou entrar no mérito. O da expulsão, é um lance claro e manifesto de um jogador que está indo do meio pra fora e não a direção do gol pra fazer a finalização. Acho que o árbitro e equipe, nesse sentido interfere de uma maneira direta no resultado", pontuou.

Pressionado pelos setoristas a falar sobre a arbitragem, Ceni se esquivou e preferiu evitar polêmicas. Ele elogiou a postura do Esquadrão e acredita que se o time se mantivesse com 11 jogadores, não levaria gols.

"Eu não entro nesse tipo de questão, não é minha área falar sobre isso, não tenho nada a dizer sobre esse assunto. Dentro do jogo, o que aconteceu dentro da proposta de jogo que nós tivemos, nós fomos muito bem. Flamengo teve, logicamente, a maior posse de bola e depois jogou 51 minutos com um jogador a mais, é natural até que tenha mais. Mas não criou quase nada por dentro. Eu acho que se não tivesse expulsão, não faria gol no dia de hoje. Nós tivemos algumas poucas chances, é verdade. Soubemos sofrer bem, mas fechar bem os espaços internos. Até no 11 contra 10, eu digo pra você que se acabasse empatar do jogo, não seria nenhuma surpresa. Então eu acho que nós fizemos dentro do que nós trabalhamos, que foi tentar compactar mais o time pra sofrer menos gols. E trabalhar defensivamente as bolas paradas, eu acho que nós conseguimos cumprir. Uma pena é que teve essa penalidade antes da penalidade, uma expulsão que prejudicou o jogo. Mas com relação a esse negócio de esquema, essas coisas, eu não posso nunca afirmar qualquer coisa desse tipo", comentou.

Primeiro time no Z-4, o Tricolor de Aço tem mais 13 jogos para fazer na Série A. Rogério diz que ainda há tempo para o time sair da zona da degola e permanecer na elite.

"Eu acho que há tempo pra isso, nós temos 13 jogos pra fazer, nós precisamos de alguns triunfos dentro desse, dentro dessa, desse trabalho pra chegar à pontuação necessária, mas eu vejo um time bem organizado hoje. Eu acho que de boa intensidade que o time tinha, o time do Renato era um time de boa intensidade de jogo, um cara pelo que tenho informações e pelo que eu vi também de muito boa índole, um grande profissional e nós estamos aproveitando o que nós temos de melhor dentro da nossa característica de jogo, de ser um jogo um pouco mais de construção, um pouco mais até pudento, mais posicional e hoje faltou muito pouco, se manter em 11 contra 11, eu acho que já seria o suficiente, no mínimo, pra levar um ponto daqui. Não vi o Flamengo, lógico, depois que ficou 11 contra 10, sim, uma oportunidade maior logicamente do Flamengo de vencer. Mas até com o jogador a menos nós tivemos uma chance clara de gol, uma chance bem, onde o Juba sai, uma pena que foi ele que puxou o contra-ataque com o lançamento do Biel, se fosse ao contrário, o cara ia com o Biel com a perna boa. E eu acho que foi um jogo justo da nossa parte, um jogo digno da nossa parte. O torcedor eu acho que fica muito triste com o resultado, assim como nós ficamos tristes com o resultado, mas a gente vê coisas boas hoje de muito mais proximidade e compactação do time jogando contra o Flamengo aqui", explicou.

No próximo sábado, 7, o Bahia terá mais um confronto direto. Dessa vez o adversário será o Goiás, fora de casa, no próximo sábado, 7, pela 31ª rodada do Brasileirão. Ele possivelmente terá os retornos dos meias Cauly e Léo Cittadini para o importante compromisso.

"Estamos ansiosos para vê-lo também em condições boas de jogo. Era uma dúvida que nós tínhamos para esse final de semana, mas em conjunto, atleta, departamento médico e departamento técnico, nós achamos por bem não arriscar ainda esse final de semana, eu tenho quase certeza, 99% de chance de ele estar presente com a gente no jogo contra o Goiás, que passa a ser uma uma final. E o Cittadini também sentiu dores ao longo da semana, treinou ontem, tentou treinar e não conseguiu ter um rendimento que seja fosse suficiente pra tá aqui no dia de hoje, mas a gente espera poder contar com os dois jogadores. Não sei se consegue colocar os dois ao mesmo tempo em campo, mas nós vamos pensar em uma maneira de utilizá-los começando o jogo ou no decorrer do jogo. Se eles estiverem, tem que ver a avaliação física durante a semana, vão treinar mais nessa semana. Eu acredito que estejam bem melhores e prontos para o jogo de sábado", concluiu.