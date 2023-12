Saiba quanto o Bahia quer para vender o meia Cauly ao Palmeiras | A TARDE

Um dos destaques da temporada do Bahia, o meia Cauly tem despertado bastante interesse do Palmeiras. O clube alviverde chegou a fazer uma proposta pelo atleta, mas o Esquadrão recusou e já definiu o preço para negociar o jogador.

Cauly chegou ao Bahia no início do ano por pouco mais de R$ 13 milhões. Já a oferta do Palmeiras para adquirir o meia na próxima temporada foi de R$ 24 milhões. O jogador seria um pedido do treinador Abel Ferreira, de acordo com o Uol Esportes.

Para liberar o jogador, entretanto, o Tricolor não estaria disposto a aceita menos do que o valor estipulado em multa rescisória. Atualmente, as cifras no contrato do atleta giram em torno dos 50 milhões de euros, algo equivalente a quase R$ 270 milhões.

Após a chegada do Grupo City no clube baiano, a expectativa é que as negociações de jogadores passem a ser mais complicadas para os gigantes do país. Em 2017, por exemplo, o clube baiano vendeu o meia Zé Rafael, um dos destaques da equipe, ao mesmo Palmeiras por quase R$ 15 milhões. O jogador havia chegado ao Esquadrão por R$ 500 mil.

Presidente do Bahia associação, Emerson Ferreti afirmou que o meia deve seguir no clube no ano que vem. "O Rogério Ceni tem contrato até o final de 2024, então, a tendência é permanecer, nada muda em relação a isso. E o Cauly também a tendência é que permaneça. Ele foi um destaque do Bahia no Campeonato Brasileiro e no ano".