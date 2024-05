Santi Arias celebra boa fase no Bahia: "Seguir por esse caminho" | A TARDE

A Boa fase do Bahia na temporada também passa pelo lateral-direito Santiago Arias. O colombiano atuou em 14 oportunidades com o manto tricolor, com um gol marcado e duas assistências. Titular absoluto na posição, ele deverá atuar contra o RB Bragantino, marcado para este domingo, 12, às 18h30, pela 6ª rodada.

Arias revelou as razões de ter aceitado a proposta para vir defender o Esquadrão. O projeto de longa duração e as metas traçadas seduziram o defensor. Ele admite que se sente acolhido pelo grupo.

"Creio que bastante bem, sabia que era um projeto de larga duração, que me parece bastante ambicioso, um grupo muito forte no mundo do futebol. Creio que por isso me interesse e por isso decidir vir, afinal, me senti querido, bem. Então, isso me ajudou muito para tomar esta decisão. Agora as coisas estão saindo bem e espero que siga assim", disse.

Há quatro jogos sem perder e vindo de duas vitórias seguidas, o Tricolor é o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro, com 10 pontos somados. O Líder Athletico tem o mesmo número de pontos, porém com melhor saldo de gols. Arias afirma que o objetivo é assumir a ponta do Brasileirão.

"Creio que sempre será importante estar acima, buscando esse primeiro lugar. Entendemos que não é fácil, teremos rivais muito complicados e difíceis, mas confiamos no trabalho que temos, no que estamos fazendo e esperamos seguir assim. Trabalhamos para isso, para nos manter sempre acima e como bem sabemos, esse é nosso objetivo, nos manter acima. Temos equipe para sermos líderes e estar na parte alta da tabela. Temos equipe e jogadores. Temos que seguir por esse caminho", pontuou.

O técnico Rogério Ceni tem promovido um rodízio de jogadores no elenco desde o início da temporada. Para Arias, quem estiver em bom momento físico e técnico seguirá atuando entre os onze inciais.

"A princípio muita rotação, creio que também tentando deixar toda equipe 100%, no mesmo nível. Obviamente, eram dois campeonatos, agora é o Brasileirão. Todos entendemos que quem entrar tem que correr. Então, quem joga ou não joga tem que estar no melhor possível para o técnico escolher. Todos estão bem, em condições iguais. Todos sabemos que jogará sempre quem estiver melhor e o Bahia só ganha com isso", declarou.

Arias se sente tranquilo e bem adaptado ao Bahia. Além da confiança da comissão técnica e dos companheiros de time, ele revela que sua família está feliz morando em Salvador.

"Primeiro, a confiança que tem tanto a equipe como o treinador, os companheiros. Desde o momento em que cheguei, me senti muito bem, como se eu já estivesse há muito tempo na equipe. Isso facilita a entrar o grupo. Para mim, é muito importante e fundamental a minha família estar feliz. Minha esposa e meus filhos estão contentes, na escola, minha esposa com suas atividades, em seu trabalho. Então, isso é importante para estar focado no futebol", concluiu.

