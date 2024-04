"São jogos especiais, difíceis", destaca Cauly sobre o Ba-Vi | A TARDE

O meia Cauly, referência técnica do Esquadrão, é esperado para iniciar como titular no confronto contra o Vitória, o quinto no ano, no próximo domingo, 21, às 16h, no Barradão, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar das duas derrotas anteriores nos Ba-Vis como visitante, o craque do Bahia reconheceu, na manhã desta sexta-feira, 19, durante coletiva concedida no CT Evaristo de Macedo, que o rival apresenta desafios, mas ressaltou a possibilidade de conquistar os três pontos mesmo atuando fora de casa: "A gente sabe que não tivemos os resultados esperados no Barradão, perdemos a final do Baiano. É um time muito chato de se enfrentar, independente de ser clássico ou não. É um time organizado, agressivo. Vai ser importante ter aprendido nos últimos jogos. Chegamos a fazer dois gols, infelizmente tomamos a virada. São jogos especiais, difíceis... Vai ser importante o foco para ganhar o jogo".

Ainda durante a coletiva, o meio-campista frisou que é 'estranho' enfrentar o rival tantas vezes em um período tão curto: "A gente chegou até a comentar hoje que é um pouco estranho estar sempre enfrentando o mesmo adversário, mas é sempre um jogo muito especial, ainda mais no Brasileirão".

Na última terça-feira, 16, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, Cauly foi o melhor em campo no triunfo por 2 a 1 sobre o Fluminense, que garantiu os primeiros pontos do Tricolor de Aço no Brasileirão. Ao ser questionado sobre a pressão por desempenhos excepcionais, o jogador admitiu que há um peso adicional, porém, afirmou estar consciente da responsabilidade de ser uma referência para os torcedores tricolores.

"Eu acredito que sim, por ter feito um grande ano no ano passado, talvez tenha esse peso a mais. Sei da responsabilidade. O ano no Brasil é intenso, a gente entra no Brasileirão, com Copa do Brasil... Muitos jogos nas pernas, então temos que entrar nesses campeonatos com competitividade, não que as outras competições não sejam. Temos que prestar atenção nisso. Tento trabalhar bem e não gasto minha energia à toa para ajudar o Bahia", destacou o camisa 8.