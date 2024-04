Quarteto de meias do Bahia é responsável por 40% dos gols na temporada | A TARDE

Em busca de uma campanha positiva na temporada, o Bahia colocou como prioridade reforçar o seu meio de campo e investiu R$ 50 milhões para contratar Caio Alexandre e Jean Lucas. Também venceu a concorrência pelo multivencedor Everton Ribeiro e renovou o contrato de Cauly, destaque em 2023. O 'meio de campo dos sonhos' tem mostrado seu valor participando de gols.

Como reconhecido pelo treinador Rogério Ceni, os meias são os pilares para o Bahia funcionar, tanto que, juntos, só perderam dois, dos 10 jogos disputados como titulares, tendo um aproveitamento de 66,6%. De acordo com uma análise feita pela Itatiaia, o quarteto participou de 40,7% dos gols marcados pelo Esquadrão, sendo 22 contribuições nos 54 gols marcados.



Na liderança das estatísticas está o camisa 8 Cauly, que balançou as redes cinco vezes e deu três passes para gols. Na sequência vem Jean Lucas, com cinco gols e duas assistências. Veja números:

Cauly – 5 gols e 3 assistências

Jean Lucas – 5 gols e 2 assistências

Everton Ribeiro – 4 gols e 2 assistências

Caio Alexandre – 2 gols e 4 assistências

Caio Alexandre comemorando gol contra o Fluminense | Foto: Leticia Martins | EC Bahia

Vale destacar que, somando as participações, os jogadores contribuíram com 27 gols. Entretanto, com a conexão nas alturas, os atletas do quarteto acabam se ajudando. Nesta terça-feira, 16, Caio Alexandre marcou o gol do empate contra o Fluminense depois de um passe de Cauly, já a virada, que veio do camisa 8, contou com a assistência de Jean Lucas.



Além do meio-campo, o ataque do Esquadrão também está bem servido de atletas que contribuem para os triunfos da equipe baiana. Utilizado como atacante na temporada, Thaciano já soma sete gols e três assistências, seguido por Biel e Ademir, que normalmente entram na segunda etapa. Enquanto o camisa 11 soma seis assistências e dois gols, o ponta garantiu 4 passes e três gols ao Bahia.

Jean Lucas e Everton Ribeiro comemorando gol | Foto: Tiago Caldas /EC Bahia

Após vencer o Fluminense na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Caio Alexandre destacou o seu papel dentro da equipe sendo primeiro volante. O atleta afirmou que a sua posição, além de ser importante, o deixa à vontade para jogar.

"É uma posição muito importante, na qual me sinto à vontade para jogar. Tem que armar a equipe, ser o primeiro passe para clarear as jogadas. Mas é um papel importante também na parte da marcação. Temos uma equipe muito técnica, mas precisamos de alguém para dar sustentação”, disse o camisa 19.

O próximo jogo que pode colocar o quarteto em campo ocorre às 16h deste domingo, 21, pela 3ª rodada do Brasileirão. A partida será contra o Vitória, algoz dos meias na temporada, no Barradão, logal onde ainda não venceram. Nos quatro confrontos diante da equipe rubro-negra, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro só venceram uma partida, somando duas derrotas e um empate.