São Paulo assume a dianteira na disputa por Ferreirinha; saiba mais | A TARDE

O Grêmio está avançando nas negociações com o São Paulo para a transferência do atacante Ferreira. Apesar do interesse do Bahia, o clube gaúcho vê as conversas com os paulistas como as mais promissoras, estando próximas de um desfecho, com questões burocráticas a serem resolvidas.

De acordo com informações apuradas pelo ge, o otimismo é evidente no lado gremista, que espera concluir o acordo nos próximos dias. Há até mesmo a possibilidade de Ferreira não se apresentar em Porto Alegre no dia 8, quando o Grêmio retorna aos treinamentos.

O Grêmio tem a intenção de receber aproximadamente 1,5 milhão de euros (cerca de R$ 8 milhões) pelos 35% dos direitos econômicos que possui do jogador.

Fontes ligadas ao Grêmio ressaltam a dificuldade de encontrar uma reposição com valores equivalentes, mas acreditam que o negócio atenderá às necessidades do Tricolor, especialmente considerando o último ano de contrato de Ferreira.

Quanto às negociações com o Bahia, estas envolveram conversas entre o clube e o empresário do jogador, abordando aspectos como salário e duração do contrato nos últimos dias.