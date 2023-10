Sem Cauly e Cittadini, Bahia divulga relacionados para pegar o Fla | A TARDE

O Bahia entra em campo contra o Flamengo neste sábado, 30, às 16h, no Maracanã, em jogo válido pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A novidade na lista é o retorno do volante Rezende, que retorna a equipe após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Em compensação, o técnico Rogério Ceni não terá a disposição os meio-campistas Cauly e Léo Cittadini. Os dois jogadores trabalharam de maneira parcial durante a semana e seguem em fase final de recuperação. A tendência é que os atletas estejam disponíveis para o compromisso diante do Goiás, no próximo dia 7, em Goiânia.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Marcos Felipe, Adriel e Danilo Fernandes

Laterais: Cicinho, Gilberto, Camilo Cándido e Matheus Bahia

Zagueiros: Kanu, Victor Hugo, Gabriel Xavier e Raul Gustavo,

Meias: Acevedo, Diego Rosa, Mugni, Rezende, Thaciano e Yago Felipe

Atacantes: Ademir, Biel, Everaldo, Jacaré, Luciano Juba, Rafael Ratão e Vinícius Mingotti