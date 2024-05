Sem espaço no Bahia, lateral-esquerdo acerta com equipe da Série C | A TARDE

A afirmação de Luciano Juba como titular e a chegada de Iago Borduchi na próxima janela de transferência, o lateral-esquerdo Caio Roque dificilmente seria aproveitado pelo técnico Rogério Ceni e, com isso, acertou a sua saída do Esquadrão.

Segundo informação do produtor de conteúdo Antônio Neto, do Canal ECB TV, o jogador de 22 anos será o novo reforço do time do Londrina, que teve a sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF) adquirida por Guilherme Bellintani, ex-presidente do clube baiano.

Caio Roque foi contratado em 2023 para recuperar-se de uma lesão e ser aproveitado pelo time na temporada seguinte. Porém, o jogador não conseguiu se firmar entre os titulares, mesmo com um problema na lateral-esquerda, e fez, apenas, sete jogos com a camisa do Esquadrão de Aço.

Publicações relacionadas